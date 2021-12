Altre due giornate e Blas Tapparello si conferma in testa alla classifica dei migliori di Eccellenza. Ieri il bomber dell’Ilva non ha giocato per via della squalifica. Ha conquistato invece un punto domenica (15esima giornata) passando, così, da undici a dodici.

Alle sue spalle, avanza il centrocampista della Villacidrese, Marcello Angheleddu. L’ex Atletico ha undici punti. A dieci punti, Juan Ignacio Mattea dell’Asseminese, Marco Nieddu (Idolo) e Yann Fangwa (Monastir) agganciano Fabio Cocco della Nuorese. Il ventenne Fangwa sta facendo davvero bene. Francese, classe 2001, ha indossato anche la maglia del Muravera in Serie D. “Un giocatore di valore”, dicono di lui i tecnici del Monastir, Nicola Manunza e Thomas Congia.

Classifica dei “Migliori” di Eccellenza:

12 PUNTI: Tapparello (Ilvamaddalena).

11 PUNTI: Angheleddu (Villacidrese).

10 PUNTI: Mattea (Asseminese); Nieddu (Idolo); Fangwa (Monastir); Cocco (Nuorese).

9 PUNTI: Manca (Asseminese); Coquin (Bosa); Usai (Budoni); Usai (Ferrini); M. Caddeo (Ghilarza); Fadda (Guspini); Littarru (Taloro Gavoi).

8 PUNTI: Cardoso (Arbus); D’Agostino (Ferrini); Cacheiro (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Ragatzu (Nuorese); Ruzzittu (Porto Rotondo); Falciani (Sant’Elena); Mulas, Pusceddu (Taloro Gavoi); Figos (Villacidrese).

7 PUNTI: Salazar (Arbus); Santoro, Villa (Castiadas); Camba (Ferrini); Rancez (Ghilarza); Fortuna (Guspini); Oggiano (Li Punti); S. Demurtas, Vinci (Nuorese); Chelo, Gueli (Ossese); Varrucciu (Porto Rotondo); Mboup (Sant’Elena); Castro, Falchi, Mele (Taloro Gavoi); Pinna (Villacidrese).

6 PUNTI: Kamana (Arbus); Accinelli (Asseminese); Di Angelo, Mattiello (Bosa); Spina (Budoni); Forzati, Scioni (Castiadas); Cossu (Ghilarza); Jammeh, Staffa (Idolo); Chiappetta (Ilvamaddalena); Melis, Saias (Monastir); Dettori (Ossese); Bruno (Villacidrese).

5 PUNTI: Rostand, Sylla (Arbus); Mastromarino (Bosa); Prieto (Budoni); Carboni (Castiadas); Boi (Ferrini); B. Floris (Guspini); Chessa (Li Punti); Fantasia, Mossa, Zanda (Monastir); Cocco (Ossese); Pala (Porto Rotondo); S. Mura, Palumbo (Sant’Elena).

4 PUNTI: Baggini (Arbus); Caddeo (Asseminese); Sinato, Sirigu (Budoni); Steri (Castiadas); M. Argiolas (Ferrini); Dessolis (Ghilarza); Bravo, Cherchi, Ibba (Guspini); Manis (Ilvamaddalena); Ruiu (Li Punti); Arca, Madeddu (Ossese); Melis, Saggia (Porto Rotondo); Caboni (Sant’Elena); Paulis (Villacidrese).

3 PUNTI: Cesani (Asseminese); Ruggeri (Castiadas); M. Carboni, Sechi (Bosa); La Gorga (Budoni); F. Argiolas, Bonu, Podda (Ferrini); Chergia, Gutierrez, Patteri (Ghilarza); Diaz, Fernandez (Guspini); Cocco, Lotto, Manca, Piroddi (Idolo); Di Pietro, Escobar, Gallo (Ilvamaddalena); Asara, Borrotzu, Val, Viale (Li Punti); Idda (Monastir); Congiunti, Peana (Nuorese); Pilosu (Sant’Elena); Piras (Villacidrese).

2 PUNTI: Mainardi, Valluzzi (Arbus); Nenna, Pastorini, Scalas (Asseminese); R. Carboni, Ruggiu (Bosa); Marroni, Monteiro, Murgia, Pineda (Budoni); Brondani (Castiadas); Sarao (Ferrini); Atzei, Cinus, Cocco, Doukar, Fadda (Ghilarza); Uccheddu (Guspini); Bonicelli, Lillo, Loi, Traore (Idolo); Aiana, Lobrano (Ilvamaddalena); Moro (Li Punti); Rinino, Savage (Monastir K.); Bulla, Farris (Nuorese); Sechi, Virdis (Ossese); Bruno (Porto Rotondo); Capelli, Mbovpabdoulaye, C. Mura, Sitzia (Sant’Elena); Delussu, M. Fadda (Taloro Gavoi); Corda (Villacidrese).

