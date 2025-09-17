Piccoli tennisti ma già con la passione dei grandi campioni, ben 101 atleti, tra giovanissimi e ragazzi, hanno animato l' 8ª tappa del Circuito Youth Challenge by Head, ospitata sui campi del Tc Porto Torres.

Il torneo giovanile, riservato alle categorie Under 10-12-14-16, ha regalato partite avvincenti e momenti di grande agonismo. Gli incontri hanno messo in luce la passione e il talento dei giovani tennisti.

Presenti anche i giudici Eugenio Proli e Dina Deroma che hanno gestito il torneo. In campo, nella categoria categoria Under 10 M, Nicolò Manunta supera con il punteggio di 7-5, 7-5 in finale l'amico e compagno di allenamento Federico Cuccuru; categoria Under 10 F, Caterina Soddu supera con il punteggio di 6-2, 7-6 Ginevra Demontis; nella Under 12 M, Antonio Soriga vince con 6-0, 6-3 Paolo Zilaghe, una partita combattuta, terminata dopo 2 ore di gioco.

Inoltre si registra nella categoria Under 12 F, Beatrice Delogu con il punteggio di 6-0, 6-4 nel derby portotorrese, Alice Faedda, che dopo un primo set terminato senza storia si è saputa riprendere combattendo fino all'ultimo punto.

Nella Under 14 M, Paolo Giacopetti supera con il punteggio di 6-2, 6/7, 10-3 Mattia Cabeccia, mentre nella Under 14 F, Alessandra Muzzu supera con il punteggio di 6-0, 6-1 Martina Budroni e nella Under 16 M, Piredda Riccardo supera con il punteggio di 6-3, 6-2 Paolo Giacopetti; Under 16 F, Giulia Mura con 6-0, 6-3 vince su Alessandra Muzzu. Prossimo appuntamento a ottobre con un torneo Rodeo.

© Riproduzione riservata