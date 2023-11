Grande successo per il primo trofeo di ciclocross “Su Guventeddu” a Pula, organizzato dalla PulSar MTB.

La manifestazione ha regalato agli appassionati del CX una giornata di grande sport e di agonismo per tutte le età. Gli organizzatori si sono impegnati al massimo per assicurare a tutti i partecipanti (oltre 120 iscritti) il miglior trattamento possibile senza trascurare ogni minimo dettaglio.

Nella splendida cornice del golfo di Nora, è stato preparato il percorso di circa 2500 metri che dopo le recenti piogge ha messo a dura prova gli atleti in gara. Nella gara di 30 minuti si è imposto Luca Biancu (SC Terranova Fancello) che ha battuto nell’ordine Edoardo Mocci e Gabriele Marroccu, entrambi tesserati con l’UC Guspini.

Nella gara di 40' maschile primo posto per Andrea Carta (Guspini ASD) seguito da Mauro Deriu (Veloclub Sarroch) e Simone Satta (GS Pedale Siniscolese) mentre nella femminile vittoria di Laura Tonelli (PulSar MTB) davanti a Giorgia Collu (PulSar MTB) e Manola Nieddu (ASD Dimonios). Nella gara di maggior durata (60’) si è imposto Mirko Pani (Granaro At) che ha preceduto Andrea Lovicu (Demurtas Nuoro) e Nicola Saba (UC Guspini). Nella categoria femminile ha tagliato per prima il traguardo Eleonora Pilleri (T. B. Academy), seconda Samuela Cappone (MTB Monastir) e terza Simonetta Lobina (MTB Donori).

