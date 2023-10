Massimo Pintori e Lucia Muscas si sono aggiudicati il Trofeo Comune di Ussana, primo memorial Maurizio Moi, corsa di ciclismo su un circuito cittadino di 1200 metri da ripetere 25 volte per gli uomini e 10 per le donne.

È stato un grande spettacolo. Tanto il pubblico presente ad assistere alla manifestazione ciclistica organizzata dal “Pedale Ussanese”, col patrocinio del Comune di Ussana, e la collaborazione della Pro Loco, delle associazioni locali e di Gino Mameli che ha fatto anche lo speaker. Si è svolta in concomitanza con i festeggiamenti “Tempus de Binnenna”.

Prima dello start un minuto di silenzio in ricordo di Maurizio Moi, che è stato dirigente del Pedale Ussanese, scomparso qualche anno fa. È stato raggiunto il numero massimo di partecipanti (45).

Il gruppo è rimasto compatto sino agli ultimissimi chilometri. Il più attivo Eros Piras della Donori Bike, che ha controllato la gara e cercato di fare il vuoto ma è stato sempre chiuso dai principali rivali, in particolare Luca Dessì della Karel Sport e Orlando Pitzalis della Sestu Bike. Nel finale l’attacco del compagno di Piras, Massimo Pintori, seguito soltanto dal promettente Elia Aresu della Mtb Nurri. Piras ha fatto da tappo per favorire il compagno. I due davanti hanno guadagnato una trentina di secondi sul gruppo. A chiudere lo strappo ci ha provato Dessì ma non ha ricevuto la giusta collaborazione. Successivamente è scattato Giuseppe Lampis della Donori Bike che ha raggiunto i fuggitivi. Negli ultimi due giri si è creato un secondo gruppo formato da Eros Piras, Luca Dessì, Orlando Pitzianti e l’atleta di casa Dante Littera. Nella volata finale l’ha spuntata Pintori con mezza ruota davanti all’ottimo Aresu. Terzo Lampis. Al quarto posto Piras che con un grande scatto è arrivato praticamente attaccato al terzetto. A seguire Dessì che ha battuto in volata Pitzianti e poco dopo Littera. A pochi secondi il gruppo con 15 corridori.

«È stata una bellissima gara – dice Luca Dessì – ben gestita dalla Donori Bike che ha fatto un gran lavoro soprattutto con il capitano Piras. Molto bene Aresu che ha strappato il secondo posto. Un ragazzo di valore con ampi margini di crescita. Per quanto riguarda la mia gara sono contento. Ho fatto il possibile per chiudere lo strappo ma Piras agiva da stopper e non è stato possibile senza sostegno». Soddisfatto il presidente del Pedale Ussanese, Dante Littera: «Come prima è andata davvero bene. Una manifestazione nel ricordo di Maurizio Moi che non dimenticheremo mai. Stiamo già pensando alla seconda edizione. Probabilmente ci saranno delle novità».

Tra le donne, prima assoluta Lucia Muscas della Sestu Bike davanti a Manola Nieddu della Dimonios Bike Team e Samuele Cappon della MTB Monastir.

