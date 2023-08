Settembre ricco di gare ciclistiche amatoriali. L’organizzatore Gino Mameli annuncia il programma. «Si parte sabato 2 settembre a Donori col 17esimo memorial Graziano Etzi, il giorno successivo la cronoscalata “Quarta Coppa Città di Dolianova” – Primo Gran Premio Cantina Diego Locci. Il 16 settembre, Coppa Città di Monserrato “Memorial Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argiolas”. Il 17 settembre, a Quartu Sant’Elena ripresentiamo, dopo diversi anni, il classico circuito di Sant’Elena “Gran Premio Ciclistico La Sagra dell’uva”. Domenica 24 settembre, a Elmas, “Gran Premio Città di Elmas”, e il 30 settembre, ancora a Quartu Sant’Elena, il “Gran Premio Ciclistico Corri per la vita”».

Si parte quindi da Donori il 2 settembre con la “Classica delle Classiche” del ciclismo sardo amatoriale, il 17esimo Memorial Graziano Etzi. «Manifestazione nata nel 2007 per ricordare Graziano Etzi - dice Mameli – un ottimo corridore di Donori scomparso nel 2005 proprio mentre disputava una gara cadendo dalla bici a causa di un incidente meccanico. Nel 2007 i familiari di Etzi mi chiesero se potevo organizzare la gara ciclistica in sua memoria. Cosa che feci molto volentieri per un corridore che conoscevo da molto tempo. Sono trascorsi tanti anni dal quel giorno e il memorial Etzi non si è mai interrotto». Si corre su un circuito cittadino di quasi 3 chilometri da ripetersi 16 volte per la categoria maschile e 10 per la categoria femminile. L’ultima edizione è stata vinta da Eros Piras della Donori bike team. La partenza è fissata alle 17.05.

Il 3 settembre a Dolianova la dura cronoscalata che porta a San Giorgio “4^ Coppa Città di Dolianova – Gran Premio Cantina Diego Locci”. Percorso di 8 chilometri e mezza con partenza dal chilometro 0 della strada provinciale 14. Il primo concorrente partirà alle 9. La partecipazione è a numero chiuso (massimo 50 concorrenti). Le iscrizioni chiuderanno il 26 agosto.

