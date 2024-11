Quattro Mori Cagliari e Champions League viaggiano ancora insieme ormai da tre stagioni. Domani sera al Palatennistavolo, inizio ore 18,30 la terza partita del Girone C, la prima in casa della squadra cagliaritana, che nella scorsa edizione si fermò ai quarti, sfiorando la qualificazione alla semifinale.

Il Quattro Mori gioca contro le francesi del Saint Denis TT 93. Entrambe sono state sconfitte nei due precedenti incontri del secondo turno dalle austriache del Linz Froschberg. Il Saint Denis vinse il girone del primo turno con quattro vittorie ottenute nel concentramento di Berlino, Il Quattro Mori è partito dal secondo in quanto sesta testa di serie.

Il coach Stefano Curcio conta per la prima volta sulla squadra al completo. Al quartetto composto da Elizabeth Abraamian, Tania Plaian, Arianna Barani e Miriam Carnovale, si è finalmente aggiunta Hu Limei. Cinese di 29 anni, nel 2014 è stata numero 16 del ranking mondiale.

Di tutto rispetto il roster francese guidato da Xiao Qiven. Contro il Linz ha schierato due giocatrici francesi, Prithika Pavade, ventenne numero 20 del mondo, e la diciottenne Agathe Avezou, insieme alla cinese naturalizzata olandese Li Jie, classe 1984. Ma a disposizione ci sono anche Liu Hsing Yin di Taipei, numero 86 del mondo, e la slovacca Barbora Balazova, numero 133 (37 nel 2022).

E’ quindi un’altra tappa importante per il Quattro Mori che dopo il match con Saint Denis giocherà le prossime partite in Champions League il 16 dicembre a Cagliari con il Linz, quattro giorni dopo sarà in Francia per la partita che chiuderà il girone.

