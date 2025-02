È finita nei quarti di finale la corsa del Quattro Mori nella Champions League di tennistavolo. Un risultato già scritto per la squadra cagliaritana, eliminata per il secondo anno consecutivo dalle campionesse d’Europa, le polacche dell’Enea Siarkopol, vittoriose 3-0 nel match di ritorno disputato a Tarnobrzeg. Già scritto perché il coach Stefano Curcio non aveva a disposizione la cinese Hu Limei e la russa Elizabeth Abraamian, ed ha schierato Tania Plaian nonostante i problemi fisici che da tempo la tormentano.

Si partiva dal 3-2 dell’andata, al Palatennistavolo, in favore dell’Enea Siarkopol che punta al quinto successo europeo.

Il match si è aperto con Miriam Carnovale sconfitta in tre set dalla cinese con cittadinanza tedesca Han Ying, in fase di ripresa dopo un infortunio quando era tra le prime venti del mondo. Nella seconda partita la sfida tra Arianna Barani e Natalie Bajor, 58 nel ranking mondiale, vinta dalla polacca in tre set. Tania Plaian vince il primo set con Elizabeta Samara, numero 14 del mondo, ma all’inizio del secondo getta la spugna. Il dolore alla gamba destra le impedisce di proseguire e si ritira in lacrime, consolata dall’avversaria.

Si conclude così la terza esperienza del Quattro Mori nella Champions League. Anche nella scorsa stagione venne eliminata dal Siarkopol, che per passare il turno dovette ricorrere ai set supplementari dopo una vittoria per parte.

