Salta la prima panchina in Eccellenza. Dopo sette sconfitte consecutive e con un solo punto in classifica, il Budoni cambia allenatore. La società ha esonerato l'allenatore Tony Rodriguez. Per la sostituzione sarebbe imminente il ritorno di Raffaele Cerbone, il tecnico che a Budoni ha giocato, facendo poi per anni l'allenatore. Con Cerbone, il Budoni ha vissuto buone stagioni anche in Serie D.

Altre di mercato. L'attaccante Marcos Mainardi, argentino, naturalizzato italiano è passato dall'Arbus al Formia in Serie D. Al suo posto è arrivato un altro argentino, Nicolas Musso, da tempo in Italia. Ancora un attaccante argentino, Ignacio Cacheiro, è stato acquistato dall'Ilvamaddalena. Il difensore Marco Farris è passato dal Budoni alla Nuorese. Lucio Cereseto attaccante vestirà la maglia del Li Punti dopo la breve esperienza con la maglia dell'Asseminese.

