C’è grande attesa per vedere all’opera il “nuovo” Castiadas. Domenica la squadra di Virgilio Perra è attesa sul campo della Villacidrese per la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Rivoluzione. I biancoverdi si presenteranno all’appuntamento con l’organico totalmente rinnovato dopo la rivoluzione di dicembre. “Una partita difficile contro una squadra di valore”, dice Perra, tra l’altro ex di turno, “che prima della sosta stava facendo molto bene. Può sicuramente puntare ai playoff. Per noi si può dire che si tratta di un esordio. Rispetto alla prima parte del campionato abbiamo cambiato più del 95 per cento dei calciatori. Sono curioso anche io di vedere i nuovi all'opera. Posso dire che quanto visto durante gli allenamenti mi fa ben sperare”.

Volti nuovi. I nuovi acquisti sono Emanuel Horacio Chingolani, il portiere Cristian Emanuel Zarzo, il centrocampista uruguaiano Agustin Acosta Zanet, il difensore centrale italo argentino, Rubens Franscisco Zanon e l’attaccante Juan Manuel Perez Garcia, il portiere Raffaele Esposito e il centrocampista Nicolas Tacchini.

