Mancano poco più di 24 ore al derby di serie A/2 Femminile di basket tra la Techfind San Salvatore Selargius e Cus Cagliari. Appaiate in classifica con 3 vittorie in stagione, entrambe puntano alla vittoria per affacciarsi ai piani alti della classifica. L’incontro, valevole per l’ottava giornata di andata, è fissato per le ore 18, nella struttura Geodetica di via Vienna a Selargius. A dirigere la sfida due fischietti sardi: Riccardo Mulas e Massimo Zara.

Qui Techfind San Salvatore. Il quintetto guidato da Roberto Fioretto arriva all’appuntamento dopo la vittoria dello scorso weekend sul campo del Battipaglia. Il derby contro il Cus sarà l’occasione per cercare delle conferme dopo i progressi intravisti nelle ultime uscite. Anche sul fronte infermeria buone notizie: roster al completo e domani sarà della partita anche la play Tereza Zitkova, assente dalla prima giornata. “Come ogni derby che si rispetti, sarà senz’altro una gara molto combattuta – commenta l’ala/pivot Adriana Cutrupi – del resto è stato così anche nell’amichevole del Memorial Saba. Per vincere sarà fondamentale limitare quei cali di concentrazione che in questo avvio di stagione non ci hanno permesso di cogliere i risultati che avremmo voluto”.

Qui Cus Cagliari. La compagine allenata da Federico Xaxa si presenta al derby reduce dai due successi di fila contro Vigarano e Civitanova Marche. In occasione del derby cercherà di regalarsi il tris che, tra l’altro, potrebbe rilanciarla in classifica. Le universitarie, per l’occasione, dovrebbero ritrovare l’ala Delia Gagliano. Di contro ci sarà il fattore campo, anche se il Cus si presenta con un dato molto importante: le universitarie hanno la miglior difesa di tutta la Serie A2 con appena 42 punti di media incassati: “I derby sono sempre imprevedibili – afferma la pivot del Cus Ana Ljubenovic, ex di turno, in giallonero dal 2015 al 2017 – non basterà essere attente, dovremo mettere in campo il 150% di ciò che abbiamo dal primo all’ultimo possesso”.

