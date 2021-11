Il Pirri è campione regionale nella categoria esordienti Fair Play Elite. Nella finalissima giocata nel centro sportivo federale Sa Rodia di Oristano ha battuto l’Alghero. Davanti a un folto pubblico di genitori e appassionati, le due squadre hanno dato vita a un intensissimo incontro che, alla fine, ha premiato i pirresi. La finalissima si è disputata con la formula del calcio a 9: tre tempi da 20 minuti ciascuno preceduti dagli shootout.

Nella prima frazione la squadra del presidente Luca Pilo si è imposta per 2-0 (reti di Michele Ragni e Nicolò Pilo) dopo che gli shootout erano terminati in parità. Nella seconda frazione, reazione degli algheresi che si portavano subito in vantaggio (meritatamente) con una pregevole azione corale finalizzata da Federico Fini, dopo che gli shootout erano stati vinti dal Pirri. I rossoblu campidanesi sono riusciti a ribaltarla con i gol del gigante Nicolò Pisu e del bomber Lorenzo Sanna Cocco. Nella terza frazione, hanno prevalso sempre i pirresi e sempre per 2-0 con reti di Mattia Capitta del solito Nicolò Pilo. E’ stata una festa per tutti i 36 ragazzi che non si sono risparmiati offrendo spettacolari giocate, per i tecnici e i dirigenti che hanno lavorato con dedizione nonostante le tante difficoltà, e per i genitori. Impeccabile l’organizzazione da parte del Comitato regionale sardo Figc SGS.

Per il Pirri la competizione continuerà con la fase nazionale. Già a metà novembre, infatti, trasferta in Lombardia per un triangolare con le squadre vincitrici delle rispettive competizioni in Liguria e Lombardia.

© Riproduzione riservata