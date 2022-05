A 180' dalla fine della stagione regolare di Serie D due sarde hanno già tagliato il traguardo playoff, Torres e Arzachena, mentre escluso il Muravera le altre cercano ancora la salvezza. Domani si gioca la penultima giornata, poi mercoledì si completa il programma.

Playout appesi a un filo. Al momento non si giocherebbero i playout, perché terzultima e quartultima hanno più di sette punti di distacco da chi le precede e sarebbero retrocesse direttamente. Una di queste è il Lanusei, che alle 14.30 nella sua gara conclusiva al "Lixius" ospita l'Ostiamare, peggiore per rendimento nell'ultimo mese con un punto in cinque partite e tre sconfitte di fila. I biancorossoverdi sanno che andrebbero ai playout con due vittorie, ma non possono più sbagliare. Con un punto in meno deve invece sperare in qualcosa di più il Carbonia, penultimo e impegnato alle 15 ad Aprilia contro una formazione senza più ambizioni playout. I biancoblù si sono rilanciati mercoledì battendo 2-0 la Vis Artena e cercano il colpo di coda. È invece disperata la situazione del Latte Dolce ultimo, che riceve sempre alle 15 il Team Nuova Florida vice capolista: per i sassaresi l'unica possibilità playout è fare sei punti e attendere risultati favorevoli dagli altri campi. Al "Vanni Sanna" ingresso gratuito.

In alto. L'unica partita delle sarde alle 16 è il derby Atletico Uri-Arzachena. Al "Martinez" i giallorossi, tornati alla vittoria mercoledì dopo due mesi, cercano gli ultimi punti per la salvezza diretta mentre i biancoverdi sono sicuri dei playoff e possono ancora migliorare la propria posizione (col terzo posto semifinale in casa). Gli smeraldini hanno ora tre punti di vantaggio sull'Afragolese, battuta nella scorsa giornata e che alle 14.30 ospiterà il Muravera tranquillo ma con l'obiettivo del suo record storico di punti (48, è a 46). Dopo lo 0-0 nel derby sassarese la Torres va a Formia (ore 15) contro la quartultima e può aiutare indirettamente le altre sarde in basso in classifica, un successo darebbe ai rossoblù la certezza di finire la stagione sul podio.

