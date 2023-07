La situazione del Carbonia calcio precipita. Questa mattina ha risolto il contratto con la società l'allenatore Diego Mingioni, 34 anni. Non più tardi di un mese fa aveva invece raggiunto l'accordo per proseguire alla guida della formazione mineraria anche il prossimo campionato di Eccellenza. Assieme al tecnico, hanno rescisso il contratto anche i suoi più stretti collaboratori.

In questa fase il Carbonia sta affrontando un momento delicatissimo dal punto di vista societario ed economico. E questo potrebbe avere influito in maniera pesante tant'è che non pochi giocatori hanno già deciso di abbandonare il club.

