Un paio di cordate imprenditoriali si sono fatte avanti per cercare di capire se e con quali modalità mettere in atto il ricambio (o l'affiancamento) del gruppo dirigente del Carbonia calcio: i manager del blasonato club che milita in Eccellenza da giorni chiedono una mano d'aiuto per superare criticità economiche e si sono detti disponibili, di fronte a proposte concrete, a farsi da parte.

«Dopo aver ufficializzato la nostra volontà - spiega il presidente Stefano Canu - di lasciare l’incarico, ci sono state alcune interlocuzioni: sono stati forniti i documenti contabili e a breve seguiranno altri incontri». I documenti sono quindi nelle mani di potenziali interessati. «In questi anni abbiamo gestito la società in mezzo a difficoltà - dice Canu - ma con la competenza e gli sforzi economici che hanno permesso la partecipazione a due campionati di serie D, raggiungendo risultati eccezionali con la prima squadra e col settore giovanile». Settore giovanile che fornisce elementi alla prima squadra. «Esiste - aggiunge il manager - una situazione di crediti e debiti con un saldo positivo: però chiediamo solo che gli impegni vengano rispettati, anche da chi è stato garante di quegli accordi con la nostra società: non abbiamo la priorità di vendere ma solo assicurarci che il Carbonia vada in mano a persone credibili e competenti, con capacità economiche e manageriali».

© Riproduzione riservata