Dopo la salvezza ottenuta sul campo, arrivano le prima conferme: l’assemblea generale dei soci e dei dirigenti del Carbonia calcio si è riunita nella sede legale del sodalizio deliberando le linee guida per la prossima stagione 2024/2025 che vedrà il Carbonia disputare l'Eccellenza regionale, conquistata dopo lo spareggio vinto contro la Tharros.

Confermate anche la under 19, under 17 elite e under 15 elite (giunta quinta in campionato).

«Nei prossimi giorni - spiega il presidente Stefano Canu - verrà ufficializzato l’incarico allo staff della prima squadra, al direttore sportivo, al nuovo direttore tecnico del settore giovanile con la conferma degli altri incarichi dirigenziali».

Previsti per il primo, il 2 e il 3 luglio gli stage allo stadio Zoboli destinati alla formazione delle squadre juniores, allievi elite e giovanissimi elite. «Entro la settimana prossima - aggiunge Canu - i primi incarichi verranno ufficializzati».

© Riproduzione riservata