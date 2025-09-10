Il mercato del Carbonia continua. Il club minerario, per poter affrontare il campionato di Eccellenza con maggiore serenità, ha formalizzato l’accordo per acquisire le prestazioni dell’esterno d’attacco Leonardo Boi.

Il giocatore cagliaritano, classe 2006, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari, e lo scorso anno ha militato per tutto il campionato nel COS (Costa Orientale Sarda) nel campionato di serie D.

Sarà già a disposizione dell'allenatore Graziano Mannu che così si ritrova una rosa più arricchita, anche per la presenza di alcuni ragazzi delle giovanili impegnati in un percorso di crescita. La società aveva da subito sottolineato che le operazioni di mercato sarebbero state mirate.

