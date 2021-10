Dopo la capolista Reggiana, l’abbordabile Imolese. Ma non inganni la classifica dell’avversario di domani: al “Nespoli”, a partire dalle 14.30, l’Olbia avrà a che fare con una difficile sfida.

Il tecnico. “Mai sottovalutato l’avversario quest’anno, dunque non inizieremo a farlo contro una squadra che ha comunque un punto in più di noi”, ha esordito Max Canzi nella conferenza stampa di qualche minuto fa presentando l’impegno della 9 ª giornata del campionato di Serie C. “L'Imolese gioca tanto e bene a calcio, ma concede anche molto: al di là dei 2 gol subiti alla fine, a Reggio Emilia, al termine di una gara giocata alla pari, siamo mancati sotto porta. Dobbiamo migliorare sul piano della determinazione, è questo che chiedo ai ragazzi domani”, ha aggiunto l’allenatore dell’Olbia.

“Dobbiamo iniziare a raccogliere per quanto seminato: dei complimenti a fine partita non cene facciamo nulla, servono risultati e punti”. Tra i convocati spuntano capitano Pisano e Simone Pinna, uscito contro la Reggiana per infortunio: indisponibili Belloni e Giuseppe Pinna.

Ghirelli. Da segnalare che domani in visita all’Olbia ci sarà il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

