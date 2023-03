Campionato di Eccellenza riaperto. Il Latte Dolce, domenica scorsa, ha agganciato in vetta il Budoni ed ora, a sei giornate dalla chiusura dei giochi, si annuncia un finale scoppiettante per il salto diretto in Serie D. La squadra di Mauro Giorico nelle ultime due partite ha recuperato quattro punti ristabilendo la parità di punti. Classifica alla mano, sono sessantanove per entrambe le compagini. Latte Dolce che dovrà ancora affrontare Monastir, Carbonia, Li Punti, Iglesias, Ossese e San Teodoro mentre le prossime avversarie del Budoni saranno San Teodoro, Sant’Elena, Tharros, Lanusei, Ferrini Cagliari e Villacidrese. Impossibile fare un pronostico.

La disputa dei playoff è sempre in bilico col San Teodoro, terzo, che ha un ritardo di ben quattordici punti dal duo di testa.

Accesissima invece la lotta salvezza/playout. Sprofonda il Sant’Elena agganciato in terzultima posizione dal Monastir. Ieri si è dimesso il tecnico Marco Piras ma la società sta facendo il possibile per trattenerlo. I quartesi sono stati sconfitti dalla Nuorese. Un importante segnale di vita per Cocco e compagni, ora appaiati con l’Arbus in ultima posizione a cinque punti dal quartultimo posto. Continua invece a guadagnare posizioni il Li Punti, ora quintultimo. A rischio c’è il Lanusei che ha un solo punto di vantaggio sul Li Punti. Devono guardarsi le spalle anche Villacidrese e Iglesias.

