Con i Campionati sardi di terza categoria si chiude un’altra pagina di sport nei campi del Tennis club Porto Torres, associazione che ha organizzato l'evento. In totale 193 partecipanti divisi nei cinque tornei sezioni fra singolare maschile (82), singolare femminile (39), doppio maschile (30), doppio femminile (16) e doppio misto (26), per un totale di 162 match suddivisi in quindici giorni di gare.

Il titolo del singolare maschile è andato al sassarese Marco Pinna del Tc Novelli (classifica 3.1) dal nobile passato tennistico (ex 2.4), nei quattro match disputati non ha concesso alcun set agli avversari e solo in finale Andrea Oronti della Torres Tennis (3.1) gli ha reso la vita difficile cedendo dopo due parziali con il punteggio di 7-6, 6-4. Vittoria nel singolare femminile di un’altra sassarese, Livia Marrosu della Torres Tennis (ex 2.8) che in finale ha battuto la cagliaritana dello Sporting Quartu Alice Spiga (3.1) con lo score di 6-2, 6-1.

Nel doppio maschile trionfa la coppia gallurese del Tc Terranova di Olbia formata Daniel Frasconi e Davide Vargiu, nell’ultimo atto hanno superato in due partite (6-3 6-3) la coppia portotorrese del Tc Porto Torres, Paolo Masala e Giovanni Bella. Terzo successo sassarese nel doppio femminile, Eva Piras e Teresa Giua, tesserate rispettivamente con la Torres Tennis e Accademia Tennis SS hanno disposto facilmente del duo del Tc Milano 26 composto da Anna Mura e Francesca Deiana (6-0 6-4).

Nel torneo di doppio misto la coppia del Tc Ghilarza formata da Federico Citzia e Marta Mura si sono aggiudicati il titolo battendo Giovanni Bella e Chiara Maoddi per 6-0 6-7 10-7. Nel sezioni intermedie successi per Riccardo Sanna (Tc Ittiri) singolare maschile categoria 4NC, Francesco Manconi (Tc Terranova) singolare maschile 4° Categoria, Aurora Piras (Tc Alghero) singolare femminile categoria 4NC e Giulia Mura (Tc Alghero) singolare femminile 4° Categoria.

