Ieri sera a Montecatini Terme si sono svolti i primi turni eliminatori dei campionati italiani di Boxe Elite, ovvero la categoria che precede al passaggio al professionismo. Si andrà avanti sino al 6 dicembre, data in cui si saranno effettuati tutti gli incontri dei quarti. La rassegna infatti proseguirà dal 17 al 19 dicembre (semifinali e finali) al Palazzetto dello sport di Massa.

Ieri i sedicesimi. Ieri nei sedicesimi sono saliti sul ring quattro pugili sardi. Hanno vinto e passato il turno i cagliaritani Jonathan Rubino e Marco Pisu, rispettivamente nei 60 e 91kg. Per entrambi una vittoria netta. Rubino (KIng George Cagliari), in grande spolvero, ha sconfitto uno dei favoriti della vigilia: Vincenzo Paparo (Boxe Fragomeni), fresco Campione italiano under 22. Senza sbavature le tre riprese di Marco Pisu (Matta Boxe Cagliari), opposto a Carlo Siano (Cardamone Boxing).

I sardi eliminati. Sconfitta invece nei 52 kg per Marco Russo (Santa Vittoria Boxe Sarroch), che ha ceduto al siciliano Sebastiano Guastella. Non ce l'ha fatta (81 kg) neanche portotorrese Marco Satta Giannichedda (Sesa Boxing Porto Torres), opposto a Kukaj Ervirs (Boxe Maceratese). Il turritano ha comunque disputato un match onorevole, ma deve ancora calare qualche chilo, retaggio di un lungo periodo di inattività. Oggi si disputeranno gli ottavi di finale, in cui (oltre a Rubino e Pisu) saranno impegnati altri tre pugili sardi: nei 52 kg Lorenzo Fais (Matta Boxe Cagliari), nei 69 kg Claudio Sorian Lakatus (Corner Boxe Oristano), nei 75 kg Elia Madau (Nord Ovest Boxe Sassari). Tutti e tre hanno saltato il primo turno per mancanza di avversari.

