Buoni risultati per gli atleti Master dell’Atletica Leggera Porto Torres. Sono stati i protagonisti dei campionati italiani indoor Master, la manifestazione che si è tenuta ad Ancona dal 5 all’8 marzo. L’evento che ha visto la partecipazione di numerosi sportivi provenienti da tutta Italia, ha rappresentato ancora una volta un importante momento di sport e confronto ad alto livello per le categorie Master.

Tra i protagonisti turritani si sono distinti Giampiero Goddi (categoria SM40), 11° nei 60 metri con il tempo di 7"78 e 13° nei 200 metri con 25"69; Giovanni Nappi (categoria SM45), 16° nei 60 metri in 7"88 e 20° nei 200 metri in 26"00 e Gabriele Mureddu (categoria SM50), autore di un ottimo 6° posto negli 800 metri con il tempo di 2'16"36. Risultati che confermano l’impegno, la passione e la qualità del lavoro portato avanti dagli atleti e dalla società sportiva, capaci di rappresentare la loro città in una competizione nazionale di grande rilievo.

© Riproduzione riservata