Cambio di campo per l'Amatori Capoterra, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie B di rugby.

A causa dei lavori di rifacimento del manto erboso e dell'impianto di irrigazione del Campo Comunale di Via Trento, tuttw le attività sportive della compagine giallorossa verranno effettuate al Campo Sportivo Santa Rosa.

Il primo impegno ufficiale è in programma domenica, alle 11, quando per la B arriverà il Cus Genova. Nella stessa giornata, ma alle 15, si giocherà il match del campionato Under 18 contro il Sinnai.

