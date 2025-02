Non si arresta la corsa dell’Oratorio Terralba nel girone C di Terza categoria. La capolista ha rifilato un poker (0-4) al Calcio Nuragus mantenendo dieci punti di vantaggio sul Siamanna che, con lo stesso risultato, ha piegato il Palmas. Consolida la terza piazza la Narboliese che ha liquidato (3-0) la pratica Mogorella. A segno Martino Vargiu (doppietta) e Riccardo Putzulu. A Narbolia, piccolo paese di circa 1600 abitanti, sta tornando l’entusiasmo con una squadra composta da giocatori del posto.

Società affiliata alla Figc dal 18 settembre 1977 si avvicina a festeggiare i 50 anni. Nel 1982 la promozione in Seconda categoria. Nella stagione 1984/1985 si riparte dalla Terza. Nel 1990 il ritorno in Seconda categoria, avventura che durò un solo anno. Per il ritorno in Seconda bisognerà attendere al 2005. Dal 2010 nuovamente Terza fino al 2015, quando ci fu la fusione con la Seconda. Nel 2017/2018 lo storico salto in Prima categoria. Avventura però di un solo anno. La Prima fu riconquistata quattro anni dopo. «Nella stagione 2022/2023», dice Gian Giuseppe Vargiu, calciatore da giovane e dirigente sino ad oggi, nonché Sindaco del paese, «con una vittoria nell’ultima giornata avremo chiuso il torneo in seconda posizione ma perdemmo col Seulo chiudendo al quarto posto. Si pensava alla richiesta di ripescaggio in Promozione. Alcuni dirigenti si erano illusi di poter competere nel secondo torneo sardo per importanza. Invece», continua, «nell’estate 2023 ci siamo ritrovati senza squadra. E’ stata dura ripartire anche dalla Terza categoria ma con sacrifici ci siamo riuscito permettendo a tanti giovani di ripartire, avere fiducia e giocare. L’esperienza in Prima è stata bellissima però l’organico era composto da tanti forestieri con conseguenti rimborsi che non potevamo permetterci nel lungo periodo. L’importante è sempre andare avanti. Poter garantire l’attività ai ragazzi, incentivare i giovani a partecipare ancora di più. Il calcio, lo sport, la socialità sono fondamentali». Il presidente della società è Efisio Cocco, l’allenatore Mauro Massa.

Nel girone A, Teulada e Villaperuccio, vittoriose con Parco Cross Città di Serrenti e Antas, hanno chiuso l’andata appaiate al comando. Nel girone B, la capolista Mulinu Becciu ha travolto (8-0) il Muravera. Resta a quattro lunghezze il Calcio Kalagonis, corsaro a Soleminis. Nel girone E, prosegue la marcia solitaria del Monte Muros che, con la vittoria contro la Folgore, ha incrementato il vantaggio sul Nughedu (+12), agganciato da Morese e Turalva. Nel gruppo F, la Viddalbese, in fuga, ha piegato (1-8) la malcapitata Wilier. Nulla è cambiato nel gruppo G con Atletico Tomi’s e Loiri sempre divise da un punto.

© Riproduzione riservata