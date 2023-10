Pazza Costa Orientale Sarda. La squadra di Francesco Loi vince 3-4 sul campo dell’Ostia Mare. Al 17’ Cos avanti con una conclusione di Cossu dall’interno dell’area. Nella ripresa, dopo 2’ i padroni di casa pareggiano con Icardi. Immediata reazione della Cos che al 4’ si riporta davanti: Piredda appoggia per Aloia che spedisce la palla all’angolino. Al 6’ nuovo pareggio: Sardo s’invola sulla fascia e smarca Icardi, l’attaccante batte Tommasino. Al 21’ l’Ostia completa la rimonta col neoentrato Cicarevic. Al 40’ incornata di Ladu per il 3-3. Al 42’ Nurchi firma il gol vittoria dopo uno scambio con Gomez.

Il Latte Dolce cade (0-1) in casa col Cassino. Decisiva la rete di Ingretolli all’8’. Inutili i numerosi tentativi, un pò confusi, dei sassaresi per cercare il pareggio.

In dieci uomini dal 22’ per l’espulsione di Amougou, il Budoni regge per 73’ contro la Nocerina. I campani vincono 1-0 grazie alla rete di Liurni.

