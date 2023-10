Vincono Costa Orientale Sarda e Latte Dolce, pareggia il Budoni. Si è completata la settima giornata del campionato di Serie D, girone G. Grande impresa della Costa Orientale Sarda che in rimonta batte (3-2) la corazzata Nocerina e vola al secondo posto. Un successo storico per gli uomini di Francesco Loi.

Ancora protagonista Sergio Nurchi autore della rete della vittoria al 94’. Nel primo tempo gli ospiti erano passati in vantaggio al 38’ con Guida. Nella ripresa dopo appena 60 secondi il pareggio di Aloia. Al 10’ campani di nuovo avanti con El Bkhtaoui. Al 34’ il pareggio di Ladu su rigore. In pieno recupero, in mischia lo zampino vincente di Nurchi.

Bene anche il Latte Dolce vittorioso (2-3) sul campo dell’Anzio. Sassaresi avanti al 9’ con Piga. Dopo 6’ il pari di Sirignano. Nella ripresa, al 2’ i biancocelesti si riportano avanti con Faye. All’11’ il tris firmato ancora da Piga. Al 21’ accorcia Bencivenga.

Sfuma nel finale la vittoria per il Budoni. Contro il Gladiator finisce 2-2. Doppio vantaggio per la squadra di Cerbone con marcature di Assoumani al 29’ e Raimo al 66’. Al 68’ Cassata dimezza le distanze e al 93’ Castaldo su rigore firma il definitivo pareggio.

