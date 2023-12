La Cos sarà l'unica squadra sarda impegnata oggi nel campionato di Serie D. L'Atletico Uri e il Budoni hanno pareggiato ieri negli anticipi, il Latte Dolce ha perso per 3-2.

Alle 14.30, la Cos ospiterà la Romana, squadra laziale che ha cambiato volto in settimana con nuovi arrivi e altrettante partenze. Al campo di Tertenia è atteso il pubblico delle grandi occasioni con la Cos obbligata a vincere per non perdere terreno dalla capolista Cavese, vittoria ieri nell'anticipo con l'Anzio. I campani hanno così portato a otto i punti di vantaggio sulla squadra di Loi che ha comunque giocato una gara in meno, quella del pomeriggio.

La gara di Tertenia sarà arbitrata da Toselli di Gradisca di Isonzo.

