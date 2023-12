Dopo tredici giornate si ferma la serie utile di risultati per la Costa Orientale Sarda, sconfitta in casa dalla Romana. Una giornata storta per gli uomini di Francesco Loi che hanno trovato davanti un avversario in gran salute. I sardi non perdevano in casa dal 6 aprile scorso (0-1 contro la Paganese).

Nel primo tempo, al 22’ Aloia dalla distanza colpisce il palo. Al 25’ gli ospiti passano in vantaggio: Ferraro riceve palla sul vertice sinistro dell’area, si accentra e spedisce la palla sotto l’incrocio. Al 31’ traversone di Scarafoni dalla sinistra, Cadau dalla parte opposta devia di testa, Antolini vola e respinge. Al 39’ angolo di Demontis dalla destra, incornata di Floris, palla di poco a lato.

Nella ripresa, al 2’ Demontis calcia dalla distanza, la palla sfiora il palo. Al 10’ Armini supera in velocità Gallo e batte in uscita Tommasino. Due a zero. Al 22’ Vagnoni scambia con Armini e dal limite trafigge Tommasino. Alla mezzora il poker di Sfanò con un diagonale dall’interno dell’area. Al 49’ Demontis dalla distanza sfiora l’eurogol, ma la sida termina 0-4.

