Ultime battute del campionato di Serie D (girone G). Domenica si gioca la terzultima giornata. Alle 14.30 si giocano Arzachena-Palmese e Cassino-Costa Orientale Sarda e, alle 15, Atletico Uri-Sorrento e Tivoli-Ilvamaddalena.

Per gli smeraldini importante scontro playoff. La squadra di Marco Nappi, quarta in classifica, insegue la quarta vittoria di fila per mantenere salda la posizione. Gli ospiti, un gradino sotto a due lunghezze, non vincono da cinque turni. In trasferta hanno perso le ultime quattro gare e non vincono dal 15 gennaio scorso.

Trasferta impegnativa per la Cos di Francesco Loi che cerca punti pesanti in chiave salvezza, dopo averne raccolto uno nelle ultime tre partite. Gioca contro il Cassino, formazione che lotta per gli spareggi promozione e che in casa ha vinto gli ultimi quattro incontri.

L’Atletico Uri è atteso sul campo della vice capolista Sorrento. Serve un’impresa agli uomini di Paba che navigano in zona playout.

Scontro salvezza per l’Ilva che fa visita al Tivoli, formazione in salute che però ottiene il meglio lontano da casa. I maddalenini, ancora nelle sabbie mobili, sono reduce da tre risultati positivi.

