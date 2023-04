Vince solo l’Arzachena, pareggiano Costa Orientale Sarda e Ilvamaddalena, sconfitta per l’Atletico Uri.

Si è giocata oggi la quartultima giornata del campionato di Serie D, girone G. Preziosissima vittoria in rimonta per gli smeraldini di Marco Nappi che hanno piegato (1-3) in trasferta l’Aprilia di Mariotti. Con questi tre punti i biancoverdi balzano addirittura in quarta posizione, piena zona playoff. Laziali avanti al 7’ con Ramceski. Alla mezzora il pari di Bonu. Nella ripresa a segno Pinna al 63’ e Sartor all’81’.

Buona prova della Costa Orientale Sarda che pareggia (0-0) a Tertenia contro la Lupa Frascati. Gli uomini di Francesco Loi sono stati sfortunati. Nel finale il giovane De Mutiis ha colpito la traversa su un traversone di Manca. Cos che ora ha un solo punto di vantaggio dai playout.

L’Atletico Uri inciampa (2-0) sul campo dell’Angri. I campani agganciano i giallorossi e ora le due formazioni condividono la sestultima posizione. Pareggio interno dell’Ilva nello scontro casalingo col Pomezia. I biancocelesti hanno evitato la sconfitta nel finale grazie alla rete di Di Pietro all’87’ che ha rimediato al gol di Nanni al 21’.

