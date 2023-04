Una stagione chiusa per entrambe prestissimo, prima della fine di aprile.

Fortunatamente chiusa presto, perché la Torres ha ottenuto la salvezza in serie C e il Latte Dolce è ritornato in serie D dopo solo un anno di Eccellenza. Domani pomeriggio al Vanni Sanna con inizio alle 17.30 le due squadre sassaresi si affrontano in un'amichevole di lusso. L'ingresso è gratuito per consentire la massima affluenza in una giornata lavorativa.

È l'occasione per festeggiare ma anche per salutare i protagonisti dell'annata sportiva, sapendo che non tutti saranno confermati. La Torres deve sciogliere prima il nodo allenatore, che significa capire se può proseguire il rapporto col tecnico Alfonso Greco. Dopo di che le scelte sul mercato saranno conseguenziali.

Il Latte Dolce invece ha già manifestato l'intenzione di confermare il tecnico Mauro Giorico e tutto lo staff. Naturalmente la squadra andrà rinforzata, ma l'idea è quella di tenere l'ossatura e di dare sempre spazio ai giovani del vivaio biancoceleste e del territorio.

