Olbia in campo per preparare la sfida contro il Gubbio. Archiviato il derby con la Torres, la squadra di Roberto Occhiuzzi è tornata al lavoro in vista del match casalingo dell’11ª giornata di Serie C, che la opporrà sabato alla capolista del girone B.

Una formazione che in trasferta non ha mai perso, che ha vinto 6 partite su 10 ed è guidata dall’esperto Piero Braglia, un allenatore che il tecnico dei bianchi conosce bene per avergli fatto da secondo sulla panchina del Cosenza. Per superare il maestro, l’allievo Occhiuzzi avrà il suo bel da fare, complice un’infermeria che non accenna a svuotarsi.

Né contro il Gubbio l’Olbia potrà recuperare Bellodi, che ha scontato a Sassari domenica la prima di tre giornate di squalifica: a tal proposito, la società starebbe valutando il ricorso, ma ad andare bene Occhiuzzi ritroverebbe il difensore scuola Milan per la gara successiva con l’Imolese.

La speranza è di recuperare Brignani, tra gli infortunati, e che il turnover applicato al “Vanni Sanna” abbia permesso ad altri, vedi Emerson, di rifiatare: dalla rimessa laterale del brasiliano, subentrato nella ripresa, è nato l’1-1 di Ragatzu. Gol votato dagli addetti ai lavori come il più bello della giornata di tutto il campionato.

