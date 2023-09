Qualche novità (in alcuni casi si tratterà di un ritorno) e tantissime conferme tra le fila del Circolo Ricreativo Arborea, compagine che nella prossima stagione prenderà parte al girone D di Seconda Categoria. Alla guida della squadra ci sarà il confermatissimo Angelo Sperandio (alla quarta stagione con il C.R.), affiancato dal vice Andrea Scanu e dai collaboratori tecnici Luca Cicu e Federico Tuveri.

Tra i nuovi acquisti figurano il portiere Nicola Cadoni (ex Arborea e Santa Giusta tra Promozione e Prima), i difensori Massimiliano Pili (ex Marrubiu) e Luca Abis (dal Terralba F. Bellu in Promozione), i centrocampisti Matteo Contu (ex Villacidrese, Isili, Senorbì, Barumini e Sant’Anna), Simone Podda (ex Marrubiu) e Stefano Biancu (ex Freccia Parte Montis), e gli attaccanti Riccardo Caria (ex Marrubiu) e Simone Incani (in arrivo dal Ruinas 81). Confermata buona parte della rosa della scorsa stagione: è il caso di Paolo Mura, Pierpaolo Medda, Claudio Catalano, Fabio Valdes, Marco Orrù, Gianluca Serra, Gabriele Aroffu e Luca Fonsatti. La compagine del presidente Sandro Neri esordirà in trasferta, contro l’Allai, domenica 1 ottobre.

