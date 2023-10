Autentica rivoluzione in casa Calangianus (Eccellenza). Cambia totalmente lo staff tecnico della squadra giallorossa. Al posto dell'allenatore della prima squadra Alessandro Sassu, che la società nel comunicato stampa «ringrazia calorosamente per il lavoro svolto fino ad oggi con professionalità e dedizione», arriva Pasquale Malu. Il tecnico arzachenese , che la scorsa stagione ha guidato nella prima parte il Luogosanto (Promozione) dirigerà già oggi gli allenamenti.

Con un effetto a cascata si sono dimessi gli altri componenti dello staff. Il vice allenatore Fabrizio Tamponi, pur dimissionario in questo ruolo, continuerà a collaborare col Calangianus come tecnico della Juniores. Anche il preparatore atletico Bruno Ena si è dimesso e per ricoprire questo importante ruolo é stato richiamato, dopo l'esperienza dello scorso anno, Gianmario Ferrari. Inoltre non faranno più parte del club gallurese il preparatore dei portieri Lello Aisoni, il fisioterapista Alessandro Dettori, nonchè il team manager Rubens Curedda.

Le decisioni sulle nuove nomine tecniche, da affiancare a mister Malu, i dirigenti calangianesi le decideranno e comunicheranno nei prossimi giorni.

