Ufficializzate alcune modifiche al programma gare dei campionati regionali di Promozione e Prima Categoria, con variazioni di date, orari e campi di gioco. In Promozione, tre partite inizialmente in programma per domenica 19 aprile sono state anticipate a sabato 18 aprile, tutte considerate ininfluenti ai fini della classifica e rimodulate per accordo tra le società. Nel dettaglio, Alghero–Arzachena Academy si giocherà alle ore 15,30, mentre Tharros–Arborea e Vecchio Borgo Sant’Elia–Uta Calcio 2020 scenderanno in campo alle ore 16.

In Prima categoria, la partita Sestu–Quartu 2000, prevista per sabato 18 aprile, è stata posticipata a domenica 19 aprile alle ore 16 su richiesta motivata della società Sestu. Anticipo invece per Pattada 1974–Bottidda Calcio, che si disputerà sabato 18 aprile alle ore 15.

Cambiamenti riguardano anche il campo di gioco: le gare Siligo–Monte Alma (in programma il 19 aprile ) e Siligo–Ploaghe del 3 maggio,si disputeranno entrambe presso il campo comunale “Angelo Fadda” di Siligo, a causa dell’indisponibilità dell’impianto originariamente designato.

© Riproduzione riservata