Con l’avvicinarsi della preparazione per il campionato, ultimi ritocchi nelle rose delle formazioni oristanesi che prenderanno parte ai tornei regionali di calcio. È il caso della Tharros, al via nel girone A di Promozione, che annuncia l’arrivo alla corte di Antonio Lai del giovane attaccante, classe 2006, Nicola Pintus, nella scorsa stagione ad Arborea. Nello stesso girone, proprio da Arborea arriva una conferma: è quella di Umberto Oliva, difensore, sempre del 2006. In Prima Categoria proseguono gli annunci in casa Santa Giusta; la compagine lagunare, infatti, ufficializza l’arrivo del centrocampista Emanuele Buluggiu (classe 2004), nelle ultime stagioni nelle fila di Tharros e Paulese. Proseguirà l’avventura a Santa Giusta anche Stefano Frau, esterno destro, ormai un veterano della squadra. Novità in casa Sanverese, con l’arrivo del centrocampista Lorenzo Sanna (classe 2004), ex Oristanese. In Seconda Categoria, il Nurachi annuncia gli innesti di Enrico Cadeddu e Simone Pes. Il C.R. Arborea si rinforza con Ilario Corda, Simone Obinu, Andrea Cuccu e Luca Rocco. Confermati i vari Cadoni, Rosina, Aroffu, Valdes, Catalano, Monfrecola, Gallon e Bertolo. Settimo acquisto, infine, tra le fila del Marrubiu. La società neo-promossa, infatti, ufficializza l’arrivo di Davide Bellan.

© Riproduzione riservata