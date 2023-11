Il Comitato regionale della Figc prepara la prossima partecipazione delle rappresentative sarde al Trofeo delle Regioni che si svolgerà in Liguria dal 23 al 30 marzo prossimo. Oggi nelle sede della Figc a Cagliari sono stati presentati i tecnici che guideranno le varie selezioni. Gli stessi della scorsa edizione.

Per la rappresentativa “Juniores Under 19” è stato confermato il selezionatore Alberto Antinori, per la categoria “Allievi Under 17”, Davide Canosa, per la selezione dei “Giovanissimi Under 15”, Massimo Malfitano. Per la rappresentativa femminile, Giuseppe Panariello. Lo staff di supporto ai tecnici sarà definito prossimamente.

«Abbiamo deciso di dare continuità ad uno staff che ha finora fatto molto bene», ha affermato il presidente del Cr Sardegna e Vicepresidente della Figc Lnd, Gianni Cadoni. «Abbiamo confermato l’intero staff dello scorso anno, nell’intento di mantenere la continuità e costruire squadre solide. Vogliamo abituare i ragazzi a vincere le partite con spirito sportivo e senza proteste. Lo scorso anno, abbiamo fatto bene, presentando squadre competitive», ha aggiunto. «Vogliamo continuare su questa strada affrontando rappresentative regionali di grandissimo talento».

«Stiamo ricominciando da capo», ha osservato il Referente tecnico delle rappresentative, Gigi Baranta. «Molti dei nostri giovani sono stati selezionati dalla Torres Allievi. Siamo contenti, anche se ciò significa perdere alcuni talenti che si sono sviluppati con noi. La qualità dei nostri ragazzi è stata più volte riconosciuta. Ora dobbiamo concentrarci sulla tecnica e saper individuare quei talenti che emergono rapidamente. In alcune categorie, come nei Giovanissimi, non possiamo contare su nessun ragazzo che ha già fatto un percorso con noi l’anno scorso. Siamo consapevoli che le società ci sosterranno, magari organizzando più raduni iniziali».

«A breve comunicheremo i profili dello staff organizzativo e le date dei raduni, che saranno circa 10 o 12», dice Mario Dessi, l’organizzatore delle selezioni. «I raduni si terranno tra l'impianto sportivo di Sa Rodia e in altri campi della Sardegna».

