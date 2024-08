Come riportato in articoli precedenti saranno ancora 4 le Galluresi, che disputeranno il campionato di Eccellenza 24/25. Anche la dislocazione geografica sarà uguale all'anno scorso: due sono in montagna, altrettante in costa. Il posto lasciato libero dall'Ilvamaddalena sarà occupato dal Budoni, che dalla serie D è retrocesso, mentre appunto gli isolani vi sono riapprodati. Per introdurre l'argomento , che più avanti espliciteremo e che riguarda la conduzione tecnica, tra quello passato e quello che va ad inziare, va ricordato che l'Ilva, regina incontrastata di quello trascorso, ha cominciato e terminato la sua avventura con il medesimo allenatore: Carlo Cotroneo. Ciò gli è valsa la riconferma per la serie D.

In ottica futura balza agli occhi una particolarità che rende ancor più appropriato e calzante il termine "Stragallurese" derivato dal quello più conosciuto ed usato "Stracittadina". Ebbene la distanza che separa Calangianus e Tempio, entrambe ai piedi del "Limbara", autorizza ad usare il termine: ad un tiro di schioppo. Lo stesso dicasi per i due centri della costa orientale della Gallura, Budoni e San Teodoro che sono divise da una decina di chilometri. Per dirla in sardo "Torramusu a cabu cuntrestu" (torniamo all'argomento principale): detto già degli Arsenalotti, le altre San Teodoro Porto Rotondo, Calangianus e Tempio , avevano provveduto, nell'ordine già indicato, a cambiare guida tecnica. Riccardo Sanna prese il posto di Simone Marini; Pasquale Malu quello di Alessandro Sassu; e nelle ultime di campionato nonchè nel primo turno play off a Paolo Orecchioni venne affidata la guida dei"galletti", a seguito delle dimissioni di Giuseppe Cantara.

Tra inizio estate ed agosto inoltrato, tutti gli " attori" appena nominati sono tornati in scena. Di ciò non bisogna affatto stupirsi in quanto stiamo parlando di tecnici di grande levatura e di comprovata abilità. La particolarità, semmai, sta nel fatto che, tutti o quasi hanno cambiato casacca, ed in un caso, ruolo.

Simone Marini è stato chiamato alla guida del Calangianus e sul fronte mare Pasquale Malu allenerà i Teodorotondini. Smessa la tuta vedremo Alessandro Sassu in...borghese visto che sarà il nuovo direttore sportivo del Tempio.

Niente scossoni per Paolo Orecchioni con una soluzione tutta in azzurro: farà infatti da allenatore in seconda a Mauro Giorico neo tecnico del Tempio. A tutti un amichevole in bocca al lupo.

