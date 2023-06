Il mercato regionale di Promozione si muove tra scambi, acquisti, ritorno di giocatori dopo i prestiti dello scorso anno.

Il Monastir ha acquistato il centrocampista Fabrizio Frau. È rientrato il centrocampista Matteo Saias. Dopo la retrocessione dall'Eccellenza in Promozione, il Monastir punta a riscattare l'ultima deludente e poco fortunata stagione.

Lo stesso Castiadas, dopo aver chiuso l'ultimo campionato di Promozione ad appena un punto di distacco dalla capolista Villasimius, punta a fare bene senza stravolgere nulla. È la politica dell'allenatore riconfermato Cristian Dessì e dei vertici societari: così rimangono quasi tutti i giocatori dell'ultimo campionato: fra questo Onano, Mboup, Sitzia. In arrivo l'attaccante Matteo Cardia dal Selargius, i centrocampisti Cristian Ruggeri e Claudio Mura dal Sant'Elena. Questione di continuità visto che si annunciano giocatori che Dessì conosce molto bene per averli allenati in passato proprio nel Sant'Elena. Mboup nell'ultima stagione iniziata a gennaio al Castiadas ha segnato 22 reti, Cardia è andato in doppia cifra. Nasce insomma un attacco che promette tanti gol e punti.

