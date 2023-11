Nel posticipo della settima giornata del campionato di Promozione (girone B), la Nuorese ha sconfitto (3-0) al "Frogheri" l’Alghero. Cocco e compagni agganciano in terza posizione l’Usinese, a due punti dalla capolista Sennori.

L’Alghero resta in quinta posizione a meno quattro dalla vetta. Per i barbaricini, che hanno giocato buona parte della gara in dieci uomini, a segno Usai, Piredda e Demurtas.

«Il risultato», dice il tecnico della Nuorese, Luca Rusani, «rispecchia l’andamento gara. A parte una grande parata del nostro giovane portiere classe 2006 non abbiamo rischiato nulla. Siamo stati bravi a limitare le giocate dell’Alghero che vanta una formazione con tanta qualità. Anche in dieci uomini», continua, «siamo riusciti a fare gol. Risultato più che meritato. Complimenti ai ragazzi. Stiamo crescendo partita dopo partita. Siamo sempre più squadra».

