Si giocano mercoledì le gare di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Otto le gare in programma: alle 16 si giocano Lanusei-Tortolì, derby d'Ogliastra, finito all'andata col risultato di 2-2, Ovodda -Terralba (0-1) , Atletico Cagliari-Selargius (1-1), Macomerese-Bonorva ( 1-3 ).

In programma alle 19,30 anche Uta Guspini (2-2). Alle 19, Buddusò-Tuttavista ( 3-1), Alle 18.30, Coghinas -Luogosanto ( 2-1). Alle 18, infine scenderanno in campo Usinese-Lanteri, sfida, all'andata finita col risultato a favore dell'Usinese per 4-1.

