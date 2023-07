Rinforza il reparto avanzato il Santa Giusta, compagine che prenderà parte al prossimo campionato di calcio di Promozione regionale. Dalla Freccia Parte Montis (Prima Categoria) arriva Davide Piras, attaccante dotato di ottima tecnica e grande velocità. Piras, classe ‘95, prima dell’esperienza a Mogoro, ha vestito anche le maglie di Tonara e, soprattutto, Arborea, con la quale ha vinto un campionato di Prima ed è stato protagonista in Promozione. È il settimo acquisto della formazione allenata da Nicola Lampis, dopo il portiere Lorenzo Parisi, del centrocampista Facundo Cirlini, dei difensori Diego Caballero e Jeff Boga, e delle punte Giacomo Miscali e Andrea Iesu.

L’Arborea, intanto, in vista della prossima stagione, ha organizzato per martedì 25 luglio (ore 19.30), un “Open Day” per i giovani nati nel 2005/2006/2007, nella prospettiva di individuare alcuni profili come “Fuoriquota” nel torneo di Promozione e per la squadra Juniores. Saranno presenti Virgilio Perra, tecnico della prima squadra, Nicola Battolu, allenatore Uefa B, Luca Panetto, ex calciatore professionista, e Paolo Atzeni, capitano della prima squadra.

© Riproduzione riservata