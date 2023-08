Franco Giordano ha preso confidenza con Lanusei e i suoi impianti sportivi. L’ex tecnico di Ferrini Cagliari e Selargius, tra le altre, questo pomeriggio era nella cittadina dove ha conosciuto tutti i dirigenti che lo sosterranno nell’avventura sulla panchina biancorossoverde.

Giordano ha visitato lo stadio Lixius, dove tra qualche giorno comincerà la preparazione, e si è intrattenuto con la dirigenza, guidata dal neo presidente Roberto Congiu. Il club, che ripartirà dalla Promozione e si è affidato a un allenatore di lunga esperienza, è attivo sul mercato. Vent’anni compiuti il 15 luglio scorso, professione centrocampista. Naïm Chadhuli arriva al Lanusei dopo aver militato nelle categorie giovanili dell’Olympique Marsiglia e si candida a diventare il nuovo faro della zona nevralgica del campo.

Con la maglia del prestigioso club francese Chadhuli, baricentro basso con i suoi 170 centimetri d’altezza, ha giocato fino all’Under 19. Nel suo anno zero, il Lanusei ha cominciato la campagna di rafforzamento ottenendo la firma anche di Edgar Baraye, classe 2002, che due anni fa aveva indossato la maglia del Villasimius. Attaccante esterno di 21 anni, Baraye è reduce dall’esperienza in Emilia Romagna dove ha cominciato la stagione con il Borgo San Donnino (Eccellenza) prima di passare alla Futura Fornovo Medesano, in Promozione. In attacco farà coppia con un giocatore che ha deciso di restare in Ogliastra dopo aver giocato la seconda parte di campionato con l’Idolo: è Mohamed Sylla, 22 anni.

Chi, invece, si è cucito addosso la maglia del Lanusei è Matias Rako, attaccante esterno che di anni ne ha 26. Vestirà biancorossoverde anche Keita Daouda (classe 2000), difensore che all’occorrenza sa giocare anche più avanzato. Arriva dall’Eccellenza lombarda e vanta anche esperienze nella Serie D spagnola.

