Dopo tante conferme il Terralba Calcio F. Bellu ufficializza anche i primi volti nuovi.

La formazione che prenderà parte al prossimo torneo di Promozione regionale, infatti, potrà contare anche sulle prestazioni di Mattia Muggianu.

Muggianu, attaccante, classe ’96, nella scorsa stagione è stato protagonista della promozione del Barisardo in Eccellenza. Un importante tassello per Maurizio Firinu, confermatissimo alla guida della prima squadra. Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata la conferma di Luca Orrù, Manuele Porru e Manuel Piras, che vanno ad aggiungersi ai rinnovi dei vari Frongia, Serpi e dei fuoriquota protagonisti nella scorsa stagione (Cammarota, Diana e Pitzalis).

Non faranno più parte del gruppo terralbese Costella, Gallon, Ullasci ed Ezeadi. Per Gabriele Frongia, presidente del sodalizio terralbese, il punto di partenza è ben chiaro. «La prima cosa – commenta – è ottenere la salvezza il prima possibile. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra».

Un mercato di rafforzamento della squadra che ha seguito una strategia ben precisa. «Mister Firinu – prosegue Frongia – ha confermato quasi tutti gli elementi che erano presenti in rosa. Abbiamo puntato su un centrocampista, una punta e un portiere da aggiungere al gruppo già a disposizione». Occhio particolare anche per il settore giovanile, che potrà usufruire del doppio campo, uno in erba naturale e l’altro in sintetico, del centro sportivo “Remigio Corda”. «A livello giovanile – conclude – faremo anche la Juniores. Con la conferma di tutte le categorie saremo presenti in tutti i tornei giovanili». Il nuovo allenatore della Juniores Regionale sarà Arcangelo Buonanno, mentre gli Under 17 Fascia A1 verranno seguiti da Simone Manca.

