Continua la costruzione della rosa della Francesco Bellu Terralba, in vista della prossima stagione di Promozione regionale di calcio. Il sodalizio presieduto da Gabriele Frongia, infatti, inserisce un altro tassello a disposizione di mister Maurizio Firinu.

Si tratta di Marco Aramu, portiere classe ‘97, in arrivo dal Castiadas 1973, con il quale ha giocato nel girone A di Promozione, arrivando alle spalle del promosso Villasimius. In passato ha vestito anche le maglie di Arzachena Academy, Gonnosfanadiga, Quartu 2000 e Arbus.

Inoltre, sempre nelle scorse ore, è arrivata la conferma del centrocampista David Volpe, classe ’99, prodotto del settore giovanile terralbese. Ancora in Promozione, ma in casa Abbasanta, annunciato il nuovo attaccante a disposizione di mister Giovannino Mura. Sarà Alessandro Manca, classe ’92, che nell’ultima stagione ha vestito le maglie dell’Idolo Arzana e, da dicembre, del Siniscola Montalbo. In passato, per lui, esperienze anche con le maglie di Nuorese, Ghilarza e Taloro, tra Eccellenza e Promozione.

