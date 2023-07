Proseguono i movimenti nelle società calcistiche dell’oristanese che nella prossima stagione saranno parteciperanno nei vari tornei regionali. Tempo di conferme in casa Terralba Francesco Bellu, compagine al via del campionato di Promozione. La società del presidente Gabriele Frongia annuncia il rinnovo dell’esterno d’attacco Michael Serpi e del giovane Nicolò Onnis.

In casa Santa Giusta, sempre in Promozione, conferme per il difensore Michael Corona e del giovane Lorenzo Scanu. Scendendo in Seconda Categoria, tris di colpi in entrata in casa Sanverese. Il neo-tecnico Roberto Sau, infatti, potrà contare sul ritorno di Andrea Perra, giocatore di fascia con un passato nelle fila di Santa Giusta, San Marco Cabras e Narboliese, Roberto Piras, ex Atletico San Marco Cabras e Narboliese, e Alessio Dessì, nelle ultime stagioni ammirato con le maglie di Tramatza e Narboliese.

Tutti e tre sono giocatori dalle ottime qualità tecniche, capaci di fare la differenza nella categoria. Nello stesso torneo, il Norbello ufficializza l’accordo con l’attaccante Luca Marcangeli, ex Abbasanta e Ghilarza. Sempre in Seconda il Nurachi ufficializza la non prosecuzione del rapporto con il tecnico Mauro Fois con la quale ha raggiunto la salvezza, attraverso i playout, nell’anno appena concluso.

