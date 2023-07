Continua la campagna di rafforzamento, nel campionato di Promozione Regionale di calcio, da parte del Santa Giusta. L’ultimo arrivo, in ordine di tempo, è infatti quello di Angelo Catzeddu. Catzeddu, classe 1990, è un esterno d’attacco dotato di velocità e tecnica e arriva da una positiva stagione con la maglia della Narboliese, in Prima Categoria. In passato è stato anche punto di forza del Monterra e della Paulese. È l’ultimo acquisto di una campagna di rafforzamento che ha visto il Santa Giusta grande protagonista. Catzeddu è infatti l’ottavo acquisto della formazione allenata da Nicola Lampis, dopo quelli del portiere Lorenzo Parisi, del centrocampista Facundo Cirlini, dei difensori Diego Caballero e Jeff Boga, e delle punte Giacomo Miscali, Andrea Iesu e Davide Piras. Nelle precedenti settimane, inoltre, i gialloverdi avevano confermato l’ossatura della scorsa stagione, a cominciare dalla punta Massimo Pibiri e proseguendo con i vari Alessio Pavcic, Michele Tuveri, Jacopo Urrai, Michael Corona e Lorenzo Scanu.

© Riproduzione riservata