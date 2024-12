La Villacidrese Calcio ed il presidente Matteo Marrocu comunicano di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all'allenatore Alberto (Bebo) Piras, classe '81, cagliaritano. Il tecnico ha iniziato la sua carriera nel 2016 a Malta nella First Division al Melita F.C. , dove è rimasto sino al 2018. Tornato in Sardegna ha allenato i ragazzi della Under 16 Nazionali del Cagliari Calcio, nel biennio 2018-2020.

Negli anni successivi ha allenato l'Under 14 (20/21), ha fatto il collaboratore Tecnico della Primavera e della prima squadra e primo allenatore dell'Under 17 Nazionali (22/23) del Cagliari calcio.

