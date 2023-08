Partirà ufficialmente questo pomeriggio la nuova stagione dell’Unione Sportiva Arborea, in vista del prossimo campionato di Promozione regionale.

Confermato l’allenatore Virgilio Perra, ora si lavora agli ultimi dettagli nella composizione della rosa. Gruppo che ripartirà dallo zoccolo duro locale, composto dai fratelli Atzeni, le punte Paolo e Marco, dai difensori Luca Mascia e Marco Cicu, da Nicola Capraro e dal portiere Roberto Petucco. Conferma anche per lo spagnolo Carlos Pomares, Mattia Erbì, Simone Obinu e Mattia Fadda. In entrata, invece, si registra il rientro del portiere Francesco Ullasci, lo scorso anno con la maglia del Terralba Francesco Bellu, e gli arrivi dei fratelli Grinbaum, Gonzalo e Ivan, nella passata stagione alla Tharros, e di Noah Bonfigli, ex Villasimius.

«Stiamo quasi per completare la squadra – conferma il presidente Franco Atzeni – e puntiamo a fare un buon campionato, raggiungendo la salvezza il prima possibile». La preparazione inizierà lunedì 21 agosto, mentre la prima uscita ufficiale sarà in Coppa Italia, contro i “cugini” del Santa Giusta.

«Sono tante le squadre attrezzate – conclude Atzeni – sarà un campionato competitivo. Noi puntiamo a mantenere la categoria».

Novità anche sul fronte giovanile. L’Arborea, infatti, disputerà anche il campionato Juniores e alla guida ci sarà Nicola Battolu, in uscita dalle giovanili del Terralba Francesco Bellu.

