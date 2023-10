Uta, Cortoghiana, Paulese e Arzachena a punteggio pieno con nove punti, volano al comando dei quattro gironi della Prima categoria. Nel girone A l'Uta ha vinto sul campo del La Palma, confermando il suo magico momento.

Hanno vinto in trasferta anche il Cortoghiana e l'Arzachena (gironi B e D ) mentre nel gruppo C la Paulese ha piegato in casa la Bittese con un pesante 6-2. Sono ancora a zero punti San Vito, Fermassenti e San Marco. L'attacco più forte di tutta la Prima categoria è la Paulese con 14 reti.

La difesa più debole al momento è quella della Fermassenti che ha subito 14 gol. «Siamo solo all'inizio – dice Angelo Padiglia, allenatore del San Vito –. Certo i valori si stanno già delineando: le quattro capolista sono fra le più forti, ma attenzione anche al Sant'Elia, al Samugheo, al Buddusò e al Monte Alma. Stentano grandi squadre del passato come Thiesi, Senorbì, Asseminese, Macomer e Casteksardo. Ma c'è tutto il tempo per riguadagnare posizioni in classifica. Non mi sorprende il primo posto dell'Arzachena: lo scorso anno ha giocato i playoff in Serie D: gli smeraldini non ci fanno nulla in questa categoria».

