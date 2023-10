Emilio Usai è il nuovo allenatore della Polisportiva Thiesi, squadra che disputa il girone C del campionato di prima categoria.

Per il tecnico sassarese, che ha preso il posto di Fabio Sechi, un curriculum da calciatore e da allenatore di tutto rispetto: in panchina ha guidato il settore giovanile dell'Usinese e dell'Atletico Uri, il Padria in seconda categoria, il Bonorva in promozione, la juniores del Latte Dolce, oltre ad aver ricoperto il ruolo di vice allenatore al Li Punti, in Eccellenza. Da calciatore ha vestito le maglie di Malaspina, Thiesi, Tergu, Ittiri, Ploaghe, Pozzomaggiore, Valledoria, Berchidda, Fertilia, Sennori, Ossese, Gymnasium e Lanteri Sassari.

Usai ha preso le redini della squadra tre giorni prima della partita con la Dorgalese, coaudivato dal mister in seconda Antonio Puggioni, ha guidato la squadra fuori dal campo per motivi burocratici alla seconda giornata di campionato.

